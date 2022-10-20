الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسزار وفد من مكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤخرًا مقر الهيئة العامة للغذاء والدواء الرئيس والمختبر التحليلي للرقابة على الدواء ومستحضرات التجميل بمدينة الرياض.واطلع الوفد خلال الزيارة على ما تقوم به "الهيئة" من إجراءات تسجيل وتقييم للأدوية البشرية، وطرق تحليلها والتحقق منها، كما جرى استعراض خدمة "تصنيف منتج مبتكر"، والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى من "مبادرة ابتكر" الهادفة إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات للباحثين والمخترعين المستقلين.وتعد "مبادرة ابتكر" إحدى مبادرات "الغذاء والدواء" النوعية ذات الطابع الوطني والأثر الاقتصادي الهام، وتطمح من خلالها إلى المشاركة في رفع مستوى تصنيف المملكة عبر مؤشرات التنافسية العالمية، إضافةً إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون من ضمن أفضل الجهات الرقابية عالمياً، وخلق بيئة جاذبة وداعمة للبحث والابت// انتهى //10:56ت م0049