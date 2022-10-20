شبوة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسوضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حجر أساس مشروع إنشاء مدرسة نصاب في مديرية نصاب بمحافظة شبوة، بإشراف من الصندوق الاجتماعي للتنمية في الجمهورية اليمنية، بحضور أمين المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة، ومدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سالم حنش، ومدير مديرية نصاب ناصر المرزقي، ومدير الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا الدكتور عوض سالم لقصم، وممثلي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.ويتكون المشروع من بناء وتجهيز مدرسة نموذجية من 12 فصلاً مع المرافق، دعماً لفرص التعليم والتعلم في محافظة شبوة، وتوفيراً لفرص التعليم الجيد و اكتساب المهارات العلمية.ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع التعليم في الجمهورية اليمنية عبر 52 مشروعاً ومبادرة تنموية التي تتضمن إنشاء 23 مدرسة نموذجية ومركزاً للموهوبين، تضم معامل علمية ومعامل للحاسب وملاعب رياضية للرياضات المختلفة، بالإضافة إلى تجهيزها بالطاولات والمقاعد الدراسية والمستلزمات المدرسية.كما تتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع إنشاء وإعادة تأهيل الجامعات، ومشاريع تجهيز المدارس والجامعات، ومشروع طباعة وتوزيع كتب المناهج الدراسية، ومشروع النقل المدرسي الآمن.وأسهمت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في توفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومُحفّزة، والإسهام في الوصول الشامل والآمن للتعليم، وزيادة فرص التحاق الطلاب والطالبات، ودعم الأنشطة اللاصفية، وتفعيل الابتكار والإبداع.وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حتى الآن 224 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية هي: التعليم، الصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.// انتهى //11:13ت م0050