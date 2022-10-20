جدة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسوقعت جامعة جدة أمس، مذكرة تفاهم مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، وذلك على هامش أعمال "معرض شركاء نورة"، المُنعقد في مركز المؤتمرات بالجامعة.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والمشاركة في تنظيم وتطوير وطرح برامج أكاديمية تعني بعلوم الرياضة، وتوفير فرص التدريب التعاوني للطالبات والطلاب والأعضاء من خلال بيت خبرة كلية علوم الرياضة كجهة تدريبية، وتنسيق الجهود في بناء المعايير المهنية والحقائب التدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل، والعمل المشترك لمواجهة المعوقات المختلفة لمشاركة المرأة السعودية وتوليها مراكز قيادية في المجال الرياضي.كما تُمكّن الاتفاقية الاستفادة من الإمكانات المتاحة في إعداد البحوث والدراسات العلمية في الرياضة ومجالاتها، وكذلك من الإمكانات المتاحة لدى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في إقامة دورات لرفع المستوى المهني والعلمي للعاملين في الميدان الرياضي في مجالات عديدة كالتحكيم الرياضي والتسويق وتنظيم الأحداث الرياضية، وتبادل الخبرات المشتركة في تنفيذ المشاريع التطويرية والأكاديمية والعلمية والاستشارية ، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات المهنية وورش العمل والدورات العلمية والإسهام في تنظيم ذلك بما يعود بالنفع على الطرفين ، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع لدى الطرفين.// انتهى //11:23ت م0051