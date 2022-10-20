صامطة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة صامطة عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية، للفصل التدريبي الثاني لعام 1444هـ، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://adm.tvtc.gov.sa/registration.وأوضح مدير المعهد محمد آل خيرات، أن القبول في المعهد سيكون متاحاً على مدى خمسة أيام، في تخصصات دبلوم ميكانيكا السيارات ، والكهرباء الإنشائية ، والتبريد والتكييف ، واللحام ، وبرنامج النجارة المتنوعة، والصيانة الشاملة للمكيفات المجزأة، واللحام بتقنية القوس المعدني والغاز داعيا المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني " بوابة قبولي ".// انتهى //12:21ت م0058