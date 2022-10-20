القاهرة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسطالبت جمهورية مصر العربية بالوقف الفوري للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للمخاطر يومًا بعد يوم.ودعت مصر في بيان لوزارة خارجية اليوم القوى الدولية الكبرى، وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين، بتحمل مسؤولية وقف العنف والتحرك العاجل؛ لتهدئة الوضع من أجل تشجيع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاستئناف عملية السلام.// انتهى //12:24ت م0059