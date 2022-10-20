بريدة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسنظّم ‏فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم ممثلاً بإدارة التدريب والتثقيف المجتمعي أمس، عدداً من الفعاليات التدريبية والتوعوية احتفاءً بمناسبة اليوم العالمي للإنعاش القلبي الرئوي الذي يصادف السادس عشر من شهر أكتوبر من كل عام.ووأوضح ‏مدير فرع الهيئة خالد الخضر، أن الفعاليات أقيمت في محافظات (عنيزة , البكيرية المذنب) بهدف رفع مستوى التثقيف لدى عامة الناس وتمكينهم من معرفة تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين من خلال التطبيق العملي مما ينعكس على صحة المصاب وتخفيف نسبة الخطورة لحين وصول سيارة الإسعاف.// انتهى //12:31ت م0060