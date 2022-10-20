إنجامينا 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأعلن الرئيس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي إتنو، حالة الطوارئ بهدف احتواء الفيضانات التي تجتاح البلاد منذ أسابيع، وبلغ عدد المتضرّرين منها أكثر من مليون شخص.ونقل موقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم، عن الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو قوله في خطاب تلفزيوني إلى الشعب التشادي،" ابتداء من الآن، ستُفرض حالة الطوارئ لاحتواء آثار هذه الكارثة الطبيعية بشكل أفضل"، مضيفًا أن الفيضانات أثرت على 636 بلدة في 18 من أصل 23 إقليمًا في البلاد، وكانت الأكثر تضررًا هي الأقاليم الجنوبية.وأشار إلى أن الحكومة التشادية وضعت خطة لتوفير المأوى والغذاء والصرف الصحي لمن شردتهم الفيضانات.// انتهى //12:36ت م0064