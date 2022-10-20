نجران 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، أن العفو والإصلاح ونشر روح التسامح بين أفراد المجتمع نابع من تعاليم الدين الحنيف، وينطلق من توجهات القيادة الحكيمة في صون ما ينعم به المجتمع الكريم من التلاحم والتآلف.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، محافظ شرورة رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمحافظة موفق بن عبدالهادي العنزي يرافقه أعضاء اللجنة.وتسلم سموّه التقرير السنوي لأعمال لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة شرورة خلال الفترة الماضية، مثمناً جهود اللجنة وما حققته من أعمال جليلة في هذا الشأن, حاثًا على بذل المزيد من الجهد لحل مختلف القضايا الأسرية والاجتماعية التي من شأنها نبذ الشحناء وتحقيق الألفة والإصلاح وفض الخصومات بين أفراد المجتمع ومعالجتها بالطرق السليمة.// انتهى //12:41ت م0066