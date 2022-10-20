إسلام آباد 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة للمتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية.وجرى أمس توزيع 995 سلة غذائية و 500 حقيبة إيوائية و 268 خيمة و 2.610 ناموسيات في مناطق نصير آباد و جهل مكسي وجعفر آباد بإقليم بلوشستان، استفاد منها 10.465 فرداً.وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عدداً من المدن والأقاليم.// انتهى //12:42ت م0067