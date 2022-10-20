دكا 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا في جمهورية بنغلاديش.وجرى أمس توزيع 950 سلة غذائية في منطقة كوكس بازار، استفاد منها 5.184 لاجئًا.يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع السلال الغذائية للمهجرين قسرًا من ميانمار والمجتمعات المضيفة لهم في بنغلاديش لعام 2022م.// انتهى //12:43ت م0069