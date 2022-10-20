الحرث 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسرأس محافظ الحرث مقعد بن محمد السبيعي اليوم، الجلسة الثالثة للمجلس المحلي، بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس, وذلك بمقر المجلس في مبنى المحافظة.وجرى خلال الجلسة استعراض محاور الاجتماع الواردة في جدول الأعمال، وأبرز المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في شتى المجالات الخدمية والتنموية بالمحافظة، والخطط المستقبلية، والخدمات المتوفرة واحتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من الخدمات والمشروعات التنموية.// انتهى //12:46ت م0070