الخرطوم 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 12 طنًا من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم بجمهورية السودان الشقيقة، استفادت منها 271 أسرة.ويأتي ذلك ضمن مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة للإسهام في سد الفجوة الغذائية للأسر المحتاجة في جمهورية السودان للعام 2022م.// انتهى //12:51ت م0072