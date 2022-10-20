الدمام 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الشهر الحالي، 284 جولة رقابية، رصدت خلالها 173 مخالفة على المباني قيد الإنشاء في مدينة الظهران، وذلك ضمن جهودها في تنفيذ أعمال الحملة الوطنية للحد من مخلفات البناء، ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.وأوضحت أمانة الشرقية، أنها رصدت مخالفات خلال جولاتها لـ 26 إنشاء لعدم التسوير، ومنشأة مخالفة لأنقاض البناء، و18 مبنى يحتاج صيانة سياج للموقع، و32 منشأة عدم تركيب لوحة توضح بيانات رخصة البناء، و42 منشأة وضعت مواد البناء على الأرصفة، فيما جرى مخالفة 29 موقعاً لعدم نظافة البناء أثناء وبعد الانتهاء، وعدم توفير حاوية لـ 26 موقعاً، وتطبيق البنود والمعايير والاشتراطات البلدية والالتزام برخص الترميم والهدم، ورصد المخالفات وتطبيق الجزاءات البلدية الصادرة بهذا الشأن.// انتهى //13:26ت م0086