الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واساحتفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم، بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج "بناء الكفاءات"، بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي.وهنأ معاليه خريجي الدفعة الرابعة من برنامج بناء الكفاءات، مشيدًا بجهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال المرحلة الماضية، وسعيهم المتواصل لتحقيق الاستفادة الكبرى من البرنامج الذي جرى تنفيذه في بيئة عمل احترافية، تقوم على أحدث المناهج المتطورة دوليًا، بالتعاون مع أبرز الجامعات العالمية، وذلك بما ينعكس على حياتهم العملية المستقبلية، خاصة أنهم يمثلون نخبة متميزة من المتدربين والمتدربات.وبيّن معاليه أن تصميم برنامج بناء الكفاءات استند على مجموعة من الأهداف، أبرزها: أن يكون هذا البرنامج حجر أساس قوي لانطلاق رحلة شباب مدركون لأهدافهم المستقبلية، وقادرون على المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية الوطن.وضم البرنامج التدريبي في نسخته الرابعة 91 متدربًا ومتدربة، وفرت لهم أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك، التأهيل والتدريب في 9 مسارات تدريبية، كان أبرزها مسار العمليات، والشؤون القانونية والالتزام، والإستراتيجية والتطوير، والتواصل المؤسسي والتوعية، والأنظمة التقنية والرقمنة، والتحليل والمخاطر، ورأس المال البشري، والشؤون المالية والإدارية.يُذكر أن النسخة الرابعة من برنامج بناء الكفاءات قد انطلق مسارها الزمني في شهر سبتمبر من العام الماضي، واستقطبت نخبة من خريجي أفضل الجامعات المحلية والعالمية، بهدف زيادة معارفهم الأكاديمية وتطويرها في مجالات الزكاة والضرائب والجمارك، وتمكينهم من المنافسة العملية في سوق العمل.وتتمثل رؤية البرنامج الذي تشرف على تنفيذه أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك وتنفذه بالتعاون مع المعهد التنفيذي بجامعة وارتون الأمريكية، في جذب ورعاية المواهب السعودية الشابة، وإكسابها أفضل المهارات العملية والخبرات المهنية، وتمكينها من الإسهام الفعال في الاقتصاد الوطني.// انتهى //13:27ت م0087