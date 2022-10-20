الدمام 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسبدأت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، أعمال إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط والمهجورة، بوسط الدمام، حيث تشكل هذه المباني تشوهًا بصريًا وخطرًا يهدد السكان والمارة، والمتمثل بإزعاج السكان وتهديد صحتهم كونها مصدرًا لانتشار الحشرات والقوارض ومصدرًا للتلوث بسبب تجمع النفايات والمخلفات.وأوضحت الأمانة أن عدد المباني المزالة بلغ 2، من أصل 25 مبنى جرى رصدهم، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري من خلال إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المحافظة، مؤكدةً مواصلة البلدية في رصد وإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط، وذلك لاعتبارها منظرًا غير حضاري، حيث يقع على عاتق الأمانة الحفاظ على سلامة المارة ومعالجة التشوه البصري من خلال إزالة هذه المباني.وبينت البلدية أن إجراءات الإزالة تتم بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية.// انتهى //13:30ت م0088