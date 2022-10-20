الكويت 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 3ر108 نقاط، ما نسبته 5ر1 في المئة، ليصل إلى مستوى 75ر7246 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7ر222 مليون سهم، بقيمة 8ر65 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 13187 صفقة.وصعد مؤشر السوق الرئيس 3ر69 نقطة، ليبلغ مستوى 90ر5411 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 3ر1 في المئة، من خلال تداول 17ر105 ملايين سهم، عبر 4652 صفقة، بقيمة 8ر11 مليون دينار.وحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنسبة 5ر1 في المئة، ما يعادل 6ر125 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 48ر8119 نقطة، من خلال تداول 6ر117 مليون سهم، عبر 8535 صفقة، بقيمة 54 مليون دينار.وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 8ر79 نقطة، أو 4ر1 في المئة، ليصل عند مستوى 40ر5603 نقاط، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر88 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 9ر9 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 3451 صفقة.// انتهى //13:37ت م0091