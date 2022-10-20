عرعر 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، تقريراً عن أعمال جمعية دار الإسكان بمدينة عرعر.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم, رئيس مجلس الإدارة الدكتور ذعار الضبيان وأعضاء مجلس الإدارة, حيث تضمّن التقرير أهم الأعمال المنفذة خلال العام الماضي والخطة التشغيلية للمشاريع والبرامج والموازنة التقديرية لهذا العام.وبحُث خلال الاستقبال توفير الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن في حكمهم من خلال ترميم وإصلاح عدد من منازل المواطنين الأكثر حاجة، ومشروعات تأثيث مساكن الأسر المستفيدة من الإسكان التنموي.ونوّه سموه بالدعم المستمر والعناية والرعاية من القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع الإسكان لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر السعودية، مشيداً بما تحقق للمنطقة من مشاريع للإسكان التنموي.// انتهى //13:40ت م0092