جدة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسوقف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، على خدمات العربة المتنقلة للأحوال المدنية، بحضور مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بدر الحميد.واستمع سموه إلى شرح موجز عن مبادرة إدارة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تحت شعار "نأتي إليك"، التي توفرها العربة المتنقلة للأحوال المدنية، لتقديم الخدمات للمستفيدين والمستفيدات، التي تتضمن تجديد الهوية الوطنية، وإصدار بدل التألف وبدل الفاقد، وإصدار سجلات العائلة، وتحديث البيانات في منصة الأحوال المدنية، وتعديل المهن والمستوى التعليمي.وأشاد سمو محافظ جدة، بجهود منسوبي مكاتب الأحوال المدنية بجدة، على مايقدمونه من أعمال لخدمة المواطنين والمواطنات ، كما ثمن سموه الإنجازات الخدمية التي حققتها مكاتب الأحوال بجدة.// انتهى //13:41ت م0093