اقتصادي / البنك الإسلامي للتنمية يمنح أكثر من 18 مليون دولار لسلاسل قيمة الذرة والأرز في بنين
الخميس 1444/3/24 هـ الموافق 2022/10/20 م واس
جدة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واس
منح البنك الإسلامي للتنمية، تمويلًا قدره 18.4 مليون دولار ، إلى بنين من أجل مشروع تطوير السلاسل المتكاملة (PDICDVA)، الذي يستهدف الذرة وقطاعات الأرز، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن .
ويستهدف المشروع تطوير الأراضي المنخفضة، والوصول إلى البذور المحسّنة، وإعادة تأهيل الطرق وخزانات المياه، والوصول إلى المعدات الزراعية، وبناء مساحات التخزين، ومجمعات التجفيف وسلق الأرز.
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13:44ت م
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