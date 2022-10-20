جدة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسمنح البنك الإسلامي للتنمية، تمويلًا قدره 18.4 مليون دولار ، إلى بنين من أجل مشروع تطوير السلاسل المتكاملة (PDICDVA)، الذي يستهدف الذرة وقطاعات الأرز، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن .ويستهدف المشروع تطوير الأراضي المنخفضة، والوصول إلى البذور المحسّنة، وإعادة تأهيل الطرق وخزانات المياه، والوصول إلى المعدات الزراعية، وبناء مساحات التخزين، ومجمعات التجفيف وسلق الأرز.// انتهى //13:44ت م0094