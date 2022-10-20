جيزان 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسحصل المستشفى الجامعي بجامعة جازان على اعتماد وتأسيس وحدة التطوع الصحي كمنصة معتمدة تابعة لمركز التطوع الصحي بوزارة الصحة.وأوضح المدير العام التنفيذي للمستشفى الجامعي بجامعة جازان الدكتور أنور مكين، أن اعتماد إدارة التطوع الصحي بالمستشفى الجامعي يمنح الفرص والساعات التطوعية لمنسوبي وطلبة الجامعة وفئات المجتمع، كما يفعل لدور مليون متطوع كأحد المؤشرات الهامة لرؤية المملكة 2030م، ومبادرات الجامعة الإستراتيجية للمساهمة الفاعلة في منظومة العمل التطوعي الوطني والتمكين المجتمعي.وأشار الدكتور مكين إلى حصول إدارة التطوع الصحي بالمستشفى الجامعي على تقييم مرتفع بلغ 94.5/100 وفقًا للمعايير والمؤشرات المعتمدة.// انتهى //14:02ت م0095