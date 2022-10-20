الأحساء 24 ربيع الأول 1444هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأبرم تجمّع الأحساء الصحي والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم أمس، اتفاقية لتقديم خدمات طبية تكاملية حديثة لإجراء عمليات تغيير مفاصل الركبة والورك لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل، وذلك في مقر تجمّع الأحساء الصحي.وشملت الاتفاقية التي تضمّنت (25) بندًا بين الطرفين، على توفير وتوريد (100) مفصل ركبة، و(50) مفصل ورك من جانب جمعية روماتيزم؛ لإجراء عمليات تغيير مفاصل الركبة والورك على عشر مراحل، بتكلفة إجمالية تبلغ مليون ومائتين وخمسة آلاف ريال على مدار 24 شهرًا.وتأتي الاتفاقية ضمن مبادرة "قادر" وبدعم من منصة إحسان، والتي ستُسهم في توفير فرص كبيرة لمساعدة مرضى الروماتيزم وخشونة الركبة للحصول على الخدمات الصحية في وقت أسرع.// انتهى //14:52ت م0111