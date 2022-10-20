الجزائر 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائري خلال أسبوع 674 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات منفصلة بعدد من المدن الجزائرية.وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن عناصرها المسلحة أوقفت بعدد من المدن 340 مهرباً، وصودر منهم 33 مركبة إضافة إلى مواد وتجهيزات أخرى.وأضافت أن وحدات من حرس الحدود البحري أحبطت محاولات هجرة غير شرعية وأوقفت 334 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 226 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية باتجاه الأراضي الأوروبية.// انتهى //15:01ت م0113