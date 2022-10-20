الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسوقّعت الهيئة السعودية للفضاء مذكرة تعاون مهني مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في مقر الديوان العام للمحاسبة، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون مع الجمعية من خلال تقييم جاهزية إدارة المراجعة الداخلية والاستفادة من الخبرات في مجالات المراجعة الداخلية والمخاطر والحوكمة والالتزام، وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتفعيل دور وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية.وجرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ومعالي رئيس لجنة المراجعة بالهيئة السعودية للفضاء الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومعالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي.وتهدف مذكرة التعاون إلى تقديم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الخدمات الاستشارية المتعلقة بالمراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والالتزام، وعقد ورش عمل ودورات مهنية متخصصة بالمراجعة الداخلية ورفع الوعي بأهداف المهنة لتعزيز الرقابة الذاتية، وتقييم جاهزية إدارة المراجعة الداخلية ورفع التوصيات لتطوير أدائها، إضافة إلى الدعم العلمي والمعرفي لمنسوبي الهيئة لتعزيز القدرات الوطنية في المجال.وتسعى الهيئة العامة للفضاء والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين من هذه المذكرة، إلى توسيع أوجه التعاون والشراكة بين القطاعات الحكومية والمهنية، بما يتماشى مع متطلبات تحقيق "رؤية المملكة 2030".// انتهى //15:02ت م0114