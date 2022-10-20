الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأبرم الاتحاد السعودي للاكروس أمس، مع شركة ابن رشد التعليمية، مذكرة تفاهم لإطلاق نادي الرياض للاكروس، والذي يتّخذ من مدارس ابن رشد مقراً له.وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للاكروس محمد الجابري أن الاتحاد يستهدف التعريف باللعبة، وإعداد وتطوير الكوادر الفنية والإدارية، واستقطاب المواهب من الجنسين في جميع مناطق المملكة ، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل في هذا الصدد على توقيع اتفاقيات تعاون مع المدارس من مختلف المناطق؛ للتوعية بأساسيات اللاكروس داخلها ونشرها من خلال تخصيص حصص دراسية، وبرامج مكثفة لصقل المواهب.وبين الجابري أن الاتفاقية تتضمن التعاون بين الطرفين في تفعيل دور الاتحاد داخل النادي المدرسي، وتكوين فرق رياضية من الطلاب والطالبات في اللعبة، ونشر ثقافة رياضة اللاكروس،وتفعيل المشاركات في الفعاليات والبطولات الداخلية والخارجية ذات الصلة، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر، وتبادل الخبرات.// انتهى //15:11ت م0115