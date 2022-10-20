فرانكفورت 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسشارك البريد السعودي "سبل" راعياً ذهبياً في معرض ومؤتمر الطرود والبريد، الذي تم انعقاده بمدينة فرانكفورت في ألمانيا خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر 2022م.وخلال جلسة حوارية ضمن أعمال المؤتمر، شارك المشرف العام على الشؤون الإستراتيجية والتشغيل الدكتور فادي البحيران، في جلسة ناقش فيها الفرص الأساسية الناتجة من الاستماع لآراء وملاحظات العميل، وكيف تعاملت سبل معها.ويهدف معرض ومؤتمر فرانكفورت إلى عرض أحدث التقنيات وأكثرها ابتكاراً في مجال خدمات الطرود والبريد، والخدمات اللوجستية، ويستعرض آخر المستجدات في تكنولوجيا الطرود، والخدمات المستقبلية لها، كما يهدف إلى التواصل مع الخبراء والمحللين في هذا المجال، وعرض العديد من فرص التواصل من خلال هذا المؤتمر.ويُعد معرض ومؤتمر الطرود والبريد في فرانكفورت حدثاً عالمياً رائداً يجمع مشغلي الطرود ولوجستيات التجارة الإلكترونية والصناعات البريدية، كما يشكل فرصة لمناقشة تطور العمليات والإستراتيجيات في الطرود والبريد، ومناخاً للاطلاع على التجارب العالمية في هذا المجال.يُذكر أن مشاركة "سبل" في هذا المؤتمر تأتي ترويجاً لعلامتها التجارية ولعرض آخر ابتكاراتها في مجال الطرود البريدية، وكذلك للبحث عن التطورات الحديثة في عالم اللوجستيات البريدية وخدمات البريد.// انتهى //15:18ت م0116