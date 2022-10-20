أبها 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اليوم اللقاء الأول للإدارة المدرسية، بحضور المساعدِين ومديري ومديرات المكاتب ونحو 500 مدير ومديرة مدرسة .وناقش الحاضرون العديد من المحاور وأوراق العمل المقدمة لتطوير العملية التعليمية داخل المدارس وتحسين نواتج التعلم، ومنها دور مدير المدرسة في التعلم الإلكتروني، و دوره في الاختبارات المعيارية واختبارات مهاراتي، وكذلك تمت مناقشة ورقة عن دور مدير المدرسة في تعزيز الشراكة مع الأُسر والمجتمع .// انتهى //15:46ت م0121