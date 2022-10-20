عام / 500 مدير ومديرة مدرسة بعسير يبحثون تحسين نواتج التعلم
الخميس 1444/3/24 هـ الموافق 2022/10/20 م واس
أبها 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واس
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير اليوم اللقاء الأول للإدارة المدرسية، بحضور المساعدِين ومديري ومديرات المكاتب ونحو 500 مدير ومديرة مدرسة .
وناقش الحاضرون العديد من المحاور وأوراق العمل المقدمة لتطوير العملية التعليمية داخل المدارس وتحسين نواتج التعلم، ومنها دور مدير المدرسة في التعلم الإلكتروني، و دوره في الاختبارات المعيارية واختبارات مهاراتي، وكذلك تمت مناقشة ورقة عن دور مدير المدرسة في تعزيز الشراكة مع الأُسر والمجتمع .
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15:46ت م
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