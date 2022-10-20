الرياض 24 ربيع الأول1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأعلن برنامج سكني عن تسليم 532 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة من مشروع "بوفارديا سيتي" بضاحية الجوهرة في محافظة جدة، وذلك في إطار حرص البرنامج بالتعاون مع المطورين على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، على أن يتم تسليم بقية الوحدات للمستفيدين بعد الانتهاء من أعمال البناء والتنفيذ وإيصال الخدمات واكتمال البنية التحتية.يأتي ذلك نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص من خلال برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.وجاء تسليم الوحدات في مشروع بوفارديا سيتي، استكمالاً لما تم تسليمه مسبقاً ضمن عدد من المشاريع تحت الإنشاء التي تشهد محافظة جدة تنفيذها، ومن المتوقع أن يتبعه تسليم المزيد من الوحدات السكنية للمستفيدين خلال الفترة المقبلة، في إطار الحرص على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول والاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة التي يوفرها "سكني".ويقع مشروع بوفارديا سيتي في ضاحية الجوهرة شمال جدة بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويوفر المشروع 2606 وحدات سكنية من نوع شقة متعددة المساحات والنماذجوالتصاميم، إذ تصل مساحاتها إلى 221م2 بأسعار تبدأ من 299 ألف ريال، ويراعي المشروع احتياجات المواطنين من مرافق خدمية ورياضية وترفيهية ومسطحات خضراء وحدائق عامة ومساجد.يُذكر أن موقع وتطبيق "سكني" يقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونياً، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً، ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، أو زيارة مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.// انتهى //15:48ت م0122