عمّان 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المشاركين في أعمال الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية اجتماعات الدورة 77 للمكتب التنفيذي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية والإسهام في تنفيذ غايات وأهداف التنمية المستدامة وسـياسـات الحماية الاجتماعية.// انتهى //15:49ت م0123