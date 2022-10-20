الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسوقّعت المؤسسة العامة للحبوب والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" , في جناح شركة سالك بالمعرض الزراعي السعودي اليوم , مذكرة تفاهم في مجال التوعية للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح.وتهدف المذكرة -التي وقعها نائب المحافظ لشؤون الحبوب في المؤسسة العامة للحبوب محمد بن إبراهيم الفوزان، ونائب الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في "سالك" مبارك بن عبدالعزيز الدجين- إلى تنسيق الأدوار والمسؤوليات المشتركة لدعم مبادرة البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر من الغذاء بالمملكة الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للحبوب.// انتهى //15:50ت م0125