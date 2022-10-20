جدة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسرأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم اجتماعًا لمناقشة مشاريع شركة المياه الجاري تنفيذها والمستقبلية بمحافظة جدة، بحضور مدير وحدة أعمال جدة بشركة المياه عصام الثبيتي, والمدير التنفيذي لمشاريع جدة بشركة المياه ماجد المالكي.واطلع سموه خلال الاجتماع على عرض موجز عن سير العمل في المشاريع التي تنفذها شركة المياه، مؤكدًا أهمية متابعة تنفيذ جميع المشاريع وجودة تنفيذها، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن.// انتهى //16:39ت م0139