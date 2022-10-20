القاهرة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واساختتمت اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية القيادات وتشجيع التطوع اجتماعها الخامس اليوم الذي عُقد بالمركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة على مدى خمسة أيام.وناقشت اللجنة العديد من النقاط المُدرجة على جدول الأعمال التي اتخذت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة ومن أهمها دعوة الإقليم الكشفي العربي إلى تعميم نشرة معايير ومتطلبات وضع وتطوير السياسة الوطنية للراشدين في الكشفية على الجمعيات الكشفية العربية للعمل بمضمونها، ودعوة الجمعيات الكشفية العربية بموافاة الإقليم بنسخ من نماذج واستمارات وأدوات تطبيق سياسة الراشدين في الكشفية.كما تضمنت التوصيات دعوة الإقليم إلى تشكيل مجموعة عمل مصغرة لمراجعة وتدقيق القوائم وحذف المتكرر وصياغة الأغراض التعليمية لتكون محددة وواضحة وقابلة للقياس، وكذلك مراجعة أنظمة التأهيل القيادي الـ (16) واستيفاء التعديلات وإضافة الموضوعات الجديدة مثل" إطار عالم أفضل، والتنمية المستدامة، وقبيلة الأرض" وتعميمها للجمعيات الكشفية العربية للاسترشاد بها.كما وافق المجتمعون على خطة عمل اللجنة لما تبقى من هذا العام، ومنها عقد اجتماعين للجنة عبر الاتصال المرئي، والمشاركة في الاجتماع الدوري لمجموعة عمل مفوضي التدريب وتنمية القيادات، والمشاركة في المؤتمر الكشفي العربي الثلاثين.// انتهى //16:45ت م0140