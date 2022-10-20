لندن 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، في مقر السفارة بلندن اليوم، سعادة مدير الإدارة العامة للسياسات والاستراتيجيات بوزارة الدفاع الحسن بن إبراهيم الحفظي.وجرى خلال الاستقبال الذي حضره الملحق العسكري بالسفارة اللواء الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة، استعراض أهمية الزيارات المتبادلة والأهداف المرجوة منها في تطوير وتوثيق التعاون المشترك.وأكد سمو السفير استعداد سفارة المملكة في بريطانيا تقديم جميع الخدمات والدعم المطلوب لتطوير التعاون.// انتهى //16:46ت م0143