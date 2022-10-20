الرياض 24 ربيع الأول1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للفحص الدوري للسيارات عن بدء استقبال جميع المركبات في محطة الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات الواقعة في محافظة القويعية ابتداء من يوم السبت 26 / 3 / 1444هـ، الموافق 22 / 10 / 2022م، وذلك استناداً لنظام المرور ولائحته التنفيذية ولتنظيم الفحص الفني للمركبات ولائحته التنفيذية بأن تخضع جميع المركبات على اختلاف أنواعها التي تسير على الطرق للفحص الفني للتأكد من صلاحيتها للاستعمال.وبيّنت إدارة الفحص الفني بأن المحطة تُعد أحد البرامج الحيوية المهمة للرفع من مستوى السلامة المرورية في المركبات والحد من تلوث البيئة الناجمة عن انبعاث غازات العادم من المركبات وما يترتب عليها من نتائج سلبية.ودعت جميع ملاك وقائدي المركبات بالقويعية والمحافظات القريبة منها تقديم مركباتهم للفحص الفني في الموعد المحدد نظراً لأهميته حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين وعلى الممتلكات الخاصة والعامة.وتحتوي المحطة على مسارين، إضافة إلى مبنى لإدارة المحطة ومبنى لقسم المرور ومكتب للتأمين ومواقف، بالإضافة إلى مبانٍ للخدمات الأخرى.// انتهى //16:47ت م0144