الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير أستراليا لدى المملكة مارك دونوفان.وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها فيما يصب في خدمة المحتاجين والمتضررين في أنحاء العالم.وأشاد السفير دونوفان بالدور الإنساني للمملكة، منوها بالأداء المهني المتطور للمركز وبصماته الواضحة في مجال العمل الإنساني.// انتهى //16:49ت م0146