الجبيل 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسافتتح المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالله كاشغري اليوم حملة "بيئتي هي بيتي"، التي تنظمها الشركة الشرقية للبتروكيماويات "شرق" بالتعاون مع إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية بالجبيل، بحضور رئيس الشركة المهندس بكر فلاته، وذلك في غاليريا مول بالجبيل الصناعية.وتهدف الحملة -التي تستمر مدة ثلاثة أيام- إلى التعريف بجهود الهيئة الملكية التوعية في تحسين النمط البيئي والجمالي بمدينة الجبيل الصناعية وتحقيق التوازن في جميع جوانب الحياة البيئية، وتوفير جودة حياة للسكان.وتضمنت الحملة خمسة أركان توعوية شملت المحتوى البيئي، ومناقشة التحديات البيئية المتعلقة بإعادة تدوير النفايات، ومفاهيم الصحة العامة والسلامة داخل المنازل، إضافة إلى ورش فنية تفاعلية لإعادة التدوير تستهدف توعية الأطفال بأهمية المحافظة على نظافة البيئة، كما تستهدف الحملة توعية العائلات بالمخاطر المحتملة في مجال السلامة المنزلية.وتأتي حملة "بيئتي هي بيتي" ضمن مبادرات شركة شرق في تعزيز الإثراء المعرفي من خلال رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع بأهمية تطبيق أفضل الممارسات البيئية داخل المنازل وفي مدينة الجبيل الصناعية، وإبراز جهود العاملين داخل الشركة في مجال المحافظة على البيئة والصحة والسلامة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها.الجدير بالذكر أن مدينة الجبيل الصناعية تضم أكبر مشاريع التشجير في العالم للمناطق السكنية، مما أسهم ذلك في المحافظة على البيئة وخلق مناخ صحي، حيث يبلغ نصيب الفرد الواحد من التشجير والمسطحات الخضراء بنسبة (87.9) متر مربع، وتفوق مسطحات مغطيات التربة والمسطحات الخضراء في مدينة الجبيل الصناعية أكثر من مليوني متر مربع، بينما يتجاوز عدد الأشجار والنخيل فيها (396) ألفاً، إضافة إلى ما مجموعة أكثر من (945) ألف شجرة.// انتهى //16:52ت م0147