القاهرة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسعاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4ر4 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 8ر710 مليارات جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر1 مليار جنيه .وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 15ر1 % ليبلغ مستوى 53ر10273 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 75ر0 % ليبلغ مستوى 35ر2223 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 84ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 58ر3180 نقطة.// انتهى //16:59ت م0149