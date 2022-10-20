الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واستشارك الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بمستشفى قوى الأمن بالرياض، بعدد من الفعاليات التوعوية بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام.وتتضمن الفعاليات، إقامة جناح توعوي في بهو ديوان وزارة الداخلية لعرض المواد التوعوية وفتح حلقات للنقاش مع الفرق الطبية المختصة عن سرطان الثدي وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتعريف بأهمية الفحص المبكر، إضافة إلى إقامة معارض توعية في مستشفى قوى الأمن بالرياض وعيادات طب الأسرة بشرق وغرب الرياض، تضمنت عقد جلسات دعم لمن تم تشخيصهن حديثًا بسرطان الثدي مع المتعافيات منه، فضلًا عن عرض لعدد من الرسائل التوعوية عبر الشاشات الإلكترونية.وتأتي هذه المشاركة في ظل حرص الإدارة العامة للخدمات الطبية على تفعيل المناسبات والأيام الصحية العالمية، واستثمارها بإقامة الفعاليات التوعوية وتقديم الرسائل الصحية التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى الجميع.// انتهى //17:01ت م0151