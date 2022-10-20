الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسعقد صالون أفق الثقافي -ضمن البرنامج الثقافي لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة- أمس الأول جلسة ثقافية بعنوان: "محطات بين الخطوط"، للفنانه التشكيلية لولوة الحمود وإدارة الجلسة أفنان الخضر .واستعرضت الفنانة التشكيلية تجربتها الفنية والأعمال المتميزة التي نالت استحسان الكثيرين ، مؤكدة أن القيادة الحكيمة هي الداعم الأول للفن التشكيلي السعودية، لكي ينال الريادة على المستوى العالمي ، حيث أولت الفن السعودي الثقة وشجعت المتميزين في هذا المجال من خلال إبراز أعمالهم الفنية .وتطرقت إلى رحلتها مع الخط العربي واهتمامها بالحروف العربية والزخارف الإسلامية ، حيث عملت مقطعا مرئيا وثائقيا عن تطور الحرف العربي .وعرضت خلال الجلسة الثقافية مجموعة من لوحات الفنانة التي تنوعت بين الحروف والزخارف الإسلامية المختلفة، كما عملت الفنانة على توقيع كتابها "ما بعد الخطوط"، حيث يشرح الكتاب أعمال الفنانة، ومن أين استوحت أعمالها .// انتهى //17:15ت م0152