الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسسلم معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح, تجديد رخصة تشغيل السكك الحديدية وشهادة سلامة السكك الحديدية لقطاري الشمال والشرق, للرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك.جاء ذلك خلال حفل أعدته الهيئة بهذه المناسبة اليوم, في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض.ويأتي ذلك ضمن اختصاص الهيئة العامة للنقل في التنظيم والإشراف على خدمات النقل السككي في المملكة، ويشمل التجديد لرخصة تشغيل السكك الحديدية لقطار الشمال تمديد عمليات التشغيل للخط الحديدي من الرياض إلى الشمال الغربي باتجاه الحديثة قرب الحدود الأردنية، مروراً بكلٍ من: المجمعة، والقصيم، وحائل، والجوف، والقريات، بطول 1,250 كم، وكذلك تمديد عمليات التشغيل لقطار الشمال للشحن، ويبلغ طول الخط الحديدي للشحن 1,550 كم، ويمتد من منجم الجلاميد على الحدود الشمالية، مروراً بالجوف وحائل وصولاً إلى تقاطع البعيثة في محافظة القصيم، ليتجه من هناك نحو منشآت التجهيز والتصدير في رأس الخير بالمنطقة الشرقية على ساحل الخليج العربي، كما يشمل التجديد أيضًا رخصة تشغيل الخط الحديدي لقطار الشرق الذي يربط بين العاصمة الرياض بالدمام من خلال الأحساء وبقيق، وكذلك قطار الشرق للشحن، حيث يبلغ طوله 566 كم، يبدأ من ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام وينتهي في الرياض مروراً بالأحساء وبقيق والخرج حرض والتوضيحية.وتصدر الهيئة رخصة التشغيل بعد استيفاء عدد من الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الهيئة في لوائحها المنظمة لممارسة أنشطة وخدمات النقل، ومن أبرزها توفر وسائل السلامة في هذه الخدمات بما يضمن تقديمها بالشكل الآمن والنظامي والمنافس لأفضل النماذج العالمية والمستفيدين كافة في مختلف أنحاء المملكة.وتهدف الهيئة العامة للنقل من خلال منح شهادات التشغيل للشركات المتخصصة في خدمات النقل بالخطوط الحديدية إلى توفير خدمات النقل بالقطارات في مناطق ومحافظات المملكة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة فيها، بالإضافة إلى زيادة نسبة الاستخدام لوسائل النقل العام لتصل إلى 15 بالمئة في 2030، بما فيها قطارات نقل الركاب والبضائع.// انتهى //17:44ت م0154