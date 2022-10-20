إسلام آباد 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأحبطت الشرطة الباكستانية عملية إرهابية كبيرة كانت تخطط لها خلية إرهابية في العاصمة إسلام آباد.وأوضحت الشرطة في بيان اليوم أن قسم مكافحة الإرهاب التابع لها اعتقل عناصر إرهابية على أحد منافذ إسلام آباد، واتضح خلال التحقيق معهم بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية على قوات الشرطة والزعماء السياسيين والأنشطة السياسية.وأضاف البيان أن أحد الإرهابيين المعتقلين من المطلوبين للتورط في شن هجوم على قوات الشرطة شمال غرب باكستان.// انتهى //17:45ت م0155