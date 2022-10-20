الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واساحتفت الهيئة العامة للنقل بالذكرى الحادية والسبعين لتأسيس الخطوط الحديدية في المملكة، وبداية العهد الجديد لانطلاقة النقل السككي، أحد أهم النقلات النوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، حيث وضع حجر الأساس الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – لأول خط حديدي يربط الدمام بالعاصمة الرياض في أكتوبر عام 1951م، بطول 569 كيلومترًا، ليُطلق العنان لصناعة النقل السككي في المنطقة قبل 71 عامًا من اليوم.وتتصدّر المملكة إقليمياً في ظل النمو والتوسع والقفزات الكبيرة التي تعيشها بلادنا اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – قائمة أهم مشاريع البنى التحتية للخطوط الحديدية في المنطقة، حيث بدأت الخطوط الحديدية بـ 569 كيلومترًا.ويبلغ مجموع أطوال السكك الحديدية داخل المدن وفيما بينها أكثر من 5500 كيلومتر، ويُنقل خلالها أكثر من 10 ملايين راكب و20 مليون طن من البضائع سنويًا، وذلك ينسجم مع المستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تتضمن تفعيل أهم النماذج وتبنّي الابتكارات في مجال تقنيات النقل بالقطارات والقطارات عالية السرعة.وكانت خدمات النقل بالخطوط الحديدية حاضرةً في خدمة ضيوف الرحمن عبر تسهيل وتيسير رحلات التنقل لهم بقطار الحرمين السريع وقطار المشاعر وتوفيرها لهم وفق أفضل المعايير العالمية، حيث يُعد قطار الحرمين أحد أسرع القطارات الكهربائية في العالم، وفي هذه الذكرى الـ 71 ستُواصل خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية مسيرة التقدم والنمو والتكامل مع بقية الخدمات الأخرى لتُسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //17:50ت م0156