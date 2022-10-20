جيزان 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسحققت جامعة جازان المرتبة 91 - 100 في تصنيف كيو إس للعام 2023 على مستوى جامعات المنطقة العربية، متقدمةً 30 مرتبة عن العام السابق 2022.وأوضح عميد التطوير الأكاديمي الدكتور علي هندي أن الجامعة كرمتها في دولة الإمارات العربية المتحدة المنظمة الدولية QS في منتدى التصنيف العربي كيو إس بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبو راسين.فيما أكد وكيل عمادة التطوير الأكاديمي الدكتور هيثم حديدي أن تصنيف المنظمة الدولية QS يعتمد على معايير تعكس الجوانب البحثية، والتعليمية، والتنوع والانفتاح الدولي، والكفاءات التعليمية، والسمعة البحثية والسمعة الوظيفية لكل جامعة وجهودها البحثية محلياً ودولياً.يذكر أن جامعة جازان حصلت مؤخرا ًعلى مركز متقدم عالمياً في تصنيف التايمز للجامعات لعام 2023م بتحقيقها المرتبة 401 - 500 على مستوى جامعات العالم، والمرتبة الـ7 على مستوى الجامعات السعودية الحكومية والخاصة.// انتهى //17:50ت م0157