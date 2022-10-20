إسلام آباد 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسدعا المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم الأمم المتحدة إلى إبراز قضية تغير المناخ الذي يؤثر سلباً على جميع البلدان، مثل الفيضانات المدمرة الأخيرة في باكستان وفنزويلا، وتقديم حلول للتعامل مع هذه الظاهرة.صرح بذلك خلال مشاركته نيابة عن مجموعة الـ77 للدول النامية والصين، في اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة في نيويورك، التي تناقش المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.وقال أن باكستان تشيد باستجابة إدارة الاتصالات العالمية الإستراتيجية لمجموعة واسعة من التحديات الجديدة والمستمرة، مثل جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ والصراعات الإقليمية.// انتهى //17:58ت م0158