الرباط 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسانطلقت بمدينة الدار البيضاء المغربية اليوم، أعمال الدورة الثالثة لمنتدى أفريقيا للأعمال، بمشاركة حوالي 600 من صانعي القرار وكبار القادة الاقتصاديين من 50 بلداً من أفريقيا وأوروبا والخليج العربي.وتخصص هذه الدورة التي ينظمها معهد شوازول للسياسة الدولية، بشراكة مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب؛ لتبادل الخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين، والوقوف على توجهات عالم الأعمال الأفريقي، عبر مجموعة من جلسات العمل تناقش موضوعات الأمن الإلكتروني والتحول الرقمي، ومستقبل الشركات الصغرى والمتوسطة، وقطاع الصحة، وقضايا الطاقة.وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أشار المتدخلون إلى الظرفية الاقتصادية غير المسبوقة التي شهدها العالم، والتي اتسمت بسلسلة من الأزمات والتحولات، مشددين على أهمية الاستثمار المشترك لتحقيق التنمية، والتعاون لمجابهة التحديات الدولية الحالية، ومن ضمنها مشاكل الهجرة، والتغيرات المناخية، وعدم استقرار سلاسل التزود بالمواد الضرورية.// انتهى //18:00ت م0159