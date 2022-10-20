الخرطوم 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسأكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونتاميس" أن السلام المستدام لن يكون ممكنًا دون حكومة ذات مصداقية تضطلع بكامل مسؤولياتها وتضع احتياجات المجتمعات المحلية أولويةً وتعالج الأسباب الجذرية للنزاع.وأعرب رئيس البعثة فولكر بيرتس عن قلقه البالغ تجاه تصاعد العنف في مدينة لقاوة بغرب كردفان وتجدد النزاع في إقليم النيل الأزرق مؤخرًا.// انتهى //18:00ت م0160