رياضي / سمو نائب أمير حائل يزور نادي اللواء بمحافظة بقعاء
الخميس 1444/3/24 هـ الموافق 2022/10/20 م واس
حائل 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واس
زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, مقر وملعب نادي اللواء بمحافظة بقعاء.
وتجول سموه في أركان النادي - بحضور محافظ بقعاء المكلف مناور شباب ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي ورئيس نادي اللواء وليد النافل - وشاهد جانباً من تمرين لاعبي اللواء وافتتح ملعب النادي بعد أعمال التطوير، ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- للرياضة والرياضيين ولأندية الوطن بمتابعة من سمو وزير الرياضة.
وأثنى على جهود منسوبي النادي , متمنيا لهم التوفيق في المنافسات الرياضية مستقبلاً.
// انتهى //
18:10ت م
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