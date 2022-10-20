حائل 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, مقر وملعب نادي اللواء بمحافظة بقعاء.وتجول سموه في أركان النادي - بحضور محافظ بقعاء المكلف مناور شباب ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي ورئيس نادي اللواء وليد النافل - وشاهد جانباً من تمرين لاعبي اللواء وافتتح ملعب النادي بعد أعمال التطوير، ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- للرياضة والرياضيين ولأندية الوطن بمتابعة من سمو وزير الرياضة.وأثنى على جهود منسوبي النادي , متمنيا لهم التوفيق في المنافسات الرياضية مستقبلاً.// انتهى //18:10ت م0161