حائل 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واس‏عقدت اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي 2022 أمس اجتماعاً بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للرالي عبدالعزيز السيف، ورؤساء اللجان الفرعية للرالي.‏واستعرض الاجتماع الاستعدادات التنظيمية والخطوات التي أجرتها خلال المدة الماضية إدارة اللجان العاملة، بالإضافة إلى مناقشة خطط سير العمل وأبرز الاحتياجات والمتطلبات الداعمة لإنجاح هذا الحدث الدولي المسجل باسم المملكة في نسخته الثامنة عشرة، وذلك قبل انطلاق الرالي في الـ10 من نوفمبر القادم.‏وأوضح السيف أن الاستعدادات لانطلاق الرالي تسير بالشكل الصحيح بتكاتف رؤساء وأعضاء اللجان وفق ما هو مخطط لها، مبيناً أنهاستُعرِضت الخطوات وتذليل جميع العقبات التي تعترض عمل اللجان، مؤكداً متابعة واهتمام سمو أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل الدولي لما له من عوائد للمنطقة من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.// انتهى //18:11ت م0162