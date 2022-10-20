مكة المكرمة 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واساستضافت جامعة أم القرى ممثلة في كلية طب الأسنان اليوم, "مؤتمر ومعرض مكَّة الدَّولي السَّابع عشر لطِبّ الأسنان" المنعقد برعاية معالي وزير التَّعليم يوسف بن عبدالله البنيان، في قاعة الملك عبدالعزيز التَّاريخية بالعابديَّة، بحضور: مديري الإدارات في القطاعات العسكريَّة والمدنيَّة، ورؤساء النقابات والجمعيَّات الخليجيَّة والعربيَّة والإسلاميَّة، وعدد من أطباء الأسنان والمتخصِّصين من داخل المملكة وخارجها.وافتتح رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب المؤتمر نيابةً عن وزير التعليم، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على التعاون مع القطاعات المجتمعية المختلفة، والإسهام في دعم الحراك البحثي والتَّعليمي، إضافة إلى حرصها على إشراك الطلبة في تقديم النَّدوات العلمية وإعدادهم لبيئة العمل، مؤكِّدًا اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- ودعمها للشراكات بين القطاعات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.بدورها، أوضحت عميدة كُليَّة طب الأسنان الدكتورة مشاعل القحطاني أنَّ المؤتمر بمحاوره العلمية والبحثية والتدريبية يأتي متَّسقًا مع الخطة الإستراتيجية لجامعة أم القرى 2027 في تعزيز البحث العلمي، ورفع مستوى إسهام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع بأبحاثهم العلمية، فضلًا عن تطوير القدرات البشرية من خلال ورش العمل، ودعم المشاركات التطوعية والتدريبية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكُلية بما يتماشى مع أهداف الجامعة.من جهته، ثمن رئيس مؤتمر ومعرض مكة الدولي لطب الأسنان الدكتور مشاري العتيبي استضافة الجامعة للمؤتمر، بوصفها مؤسسة تعليمية تحظى بشرف المكان وتميز المعرفة، متطلعاً إلى تعاون وشراكة مستقبلية بين الجهتين بما يثري علوم طب الأسنان، موضحًا مشاركة نخبة من أبرز أطباء وأساتذة طب الأسنان في المؤتمر، إضافة إلى متحدثين واستشاريين من أنحاء العالم كافة، حيث يشاركون في 36 محاضرة تندرج تحت محاور مختلفة، و12 ورشة عمل، لافتاً النظر إلى أن الهيئة السُّعودية للتَّخصُّصات الصحية اعتمدت المؤتمر بواقع 23 ساعة.ويناقش المؤتمر العديد من المحاور المتعلقة بالوقاية في طب وتسوس الأسنان، وطب أسنان الأطفال، والتقويم والحشوات والتركيبات التجميلية، إضافة إلى الجديد في تقنيات الزراعة وجراحة الوجه والفكين، كما يتضمن المؤتمر ندوة علمية يديرها أطباء امتياز وأطباء متوقع تخرجهم من 23 جامعة حول العالم, يتنافسون على جائزة: "أفضل طبيب متحدث"، وجائزة القسم السُّعودي للمنظَّمة العالميَّة لأبحاث طبّ الأسنان.وصاحب المؤتمر جولة على المعرض الطِّبي لأحدث ما توصلت إليه تقنيات الطبّ والجراحة في هذا المجال، حيث اشتمل على ما يقارب 150 ملصقًا علميًّا متخصِّصًا في طب الأسنان، إضافة إلى جولة على مقر شركة وادي مكة للتقنية الذراع الاستثماري للجامعة، كما اجتمع رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب برؤساء الوفود في قاعة الملك فيصل.// انتهى //18:30ت م0164