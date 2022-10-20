الرياض 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسكشف المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة عن الشعار الرسمي لدوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة (WASL) بمشاركة الهلال والنصر.ويتكوّن شعار دوري السوبر لغرب آسيا (WASL) من صورة ونص، حيث تجمع الصورة أحرف WASL الأربعة على شكل كرة سلّة لتعكس أهمية دوري السوبر لغرب آسيا (WASL) في توحيد الدول الـ14 المشاركة.ويعد دوري السوبر لغرب آسيا (WASL) المقرر انطلاقه في نسخته الأولى يوم 19 ديسمبر ويستمر حتى مايو 2023 محطة جديدة ومهمة للمنافسة للأندية في مناطق غرب آسيا والخليج، وستلعب مرحلة المجموعات ضمن المناطق الفرعية بنظام الذهاب والإياب، وستتأهل ست فرق إلى المراحل المتقدمة، بحيث ينضم إليهم أبطال الدوري المحلي في الهند وكازاخستان.وسيتأهل الفريقان المتأهلان إلى المرحلة النهائية لدوري السوبر لغرب آسيا (WASL) كأس آسيا للأندية البطلة 2023، حيث يصل بطلها إلى كأس الإنتركونتيننتال، أعلى مسابقة للأندية في الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي: إن الإعلان عن هوية الشعار وانطلاق منافسات البطولة لمسابقة الأبطال في دوري آسيا بثوبها الجديد يمثل خطوة مهمة للأندية السعودية في المشاركة والمنافسة في البطولة والرفع من القيمة التنافسية للأندية السعودية: متمنياً التوفيق لناديَيْ الهلال والنصر في تحقيق نتائج إيجابية تعكس المستوى المتطور لكرة السلة السعودية في ظل الدعم الكبير من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية للألعاب الرياضية كافة.// انتهى //18:38ت م0165