انجامينا 24 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 20 أكتوبر 2022 م واسقتل نحو 30 شخصاً، من بينهم حوالي 10 من عناصر الأمن اليوم خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في تشاد.وأفاد الناطق باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح أن المظاهرات المحظورة التي تحولت إلى تمرد أصيب خلالها "عدد كبير من الجرحى".وأوضح المسؤول الحكومي التشادي أن المتظاهرين هاجموا مباني عامة، بينها "مقر المحافظة ومقر حزب رئيس الوزراء ومقر رئيس الجمعية الوطنية".// انتهى //18:45ت م0166